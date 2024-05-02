Тен Хаг: Санчо в матче с «ПСЖ» показал, что представляет большую ценность для «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»оценил игру полузащитника дортмундской «Боруссии»в матче против «Пари Сен-Жермен» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

Санчо в начале года перешел в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Ему пришлось покинуть «МЮ» из-за конфликта с тен Хагом.

«Джейдон очень хорошо играл, он показал, почему "Манчестер Юнайтед" купил его. Он подтвердил, что представляет большую ценность для клуба. И это здорово.

Я рад за Джейдона, за его вчерашнюю игру. Посмотрим, что произойдет в будущем», — сказал нидерландский специалист, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.

Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 25 миллионов евро. Летом 2021 года «МЮ» выкупил его у «Боруссии» за 85 миллионов.