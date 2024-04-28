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    «Боруссия» решила выкупить у «МЮ» Санчо

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    Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании полноценного контракта с атакующим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джейдоном Санчо.

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    В начале этого года Санчо перешел на правах аренды в дортмундскую «Боруссию». Ему пришлось покинуть «МЮ» из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Боруссия» настроена выкупить у «МЮ» контракт английского футболиста.

    Источник при этом отмечает, что дортмундскому клубу будет сложно договориться с «МЮ».

    Санчо провел за «Боруссию» в текущем чемпионате Германии 12 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 25 миллионов евро. Летом 2021 года «МЮ» выкупил его у «Боруссии» за 85 миллионов.

    Ранее стало известно, при каком условии Санчо летом может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

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