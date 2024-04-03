Санчо может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, при каком условии атакующий полузащитниклетом может вернуться в

В начале этого года Санчо перешел на правах аренды в дортмундскую «Боруссию». Ему пришлось покинуть «МЮ» из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

По информации Man United News, 24-летний вингер получит еще один шанс в «МЮ» в том случае, если пост директора клуба займет Джейсон Уилкокс.

Джейдон хорошо знаком с Уилкоксом с того времени, когда занимался в академии «Манчестер Сити».

Санчо провел за «Боруссию» в текущем чемпионате Германии девять матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 25 миллионов евро. Летом 2021 года «МЮ» выкупил его у «Боруссии» за 85 миллионов.