Экс-тренер «Железничара»: «Игнатьев нарушил контракт»

Экс-главный тренер «Железничара» Ненад Михайлович поделился впечатлениями от работы с российским нападающим

«У нас было очень хорошее сотрудничество с Иваном. Когда я работал с командой, то ему уделялась особая роль. Все были довольны его прогрессом, но оставалась единственная проблема — физическая подготовка Игнатьева.

Почему он ушел? Слышал, Игнатьев нарушил контракт, и, как я сказал, дело в его физических кондициях. Но мои личные впечатления об Иване хорошие, узнал его как большого профессионала», — сказал Михайлович Sport24.

25-летний Игнатьев был игроком «Железничара» с 30 января по 30 апреля 2024 года, сыграл 7 матчей, не забил ни одного мяча.