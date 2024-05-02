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    Аленичев: Хочется, чтобы «Спартак» закончил чемпионат и кубковые баталии на очень высоком уровне

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    Бывший российский футболист Дмитрий Аленичев дал комментарий по поводу выступления «Спартака» в последних матчах.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Не хотел бы говорить про Слишковича очень много громких слов. В девяти из десяти случаев при смене тренера команда преображается в лучшую сторону. Это и произошло со "Спартаком". Ещё один пример такого преображения: уход Моуриньо из "Ромы" в январе. При Де Росси команда преобразилась и выдала сумасшедшую серию. Но это не говорит о том, что в следующем году "Рома" с Де Росси будет так же ярко играть.

    Видно, что футболисты "Спартака" на эмоциональном подъёме. Они получают удовольствие от футбола и выполняют требования Слишковича. "Спартак" играет ярко и интересно — это заметно. Совсем две разные команды. И у болельщиков совсем другое настроение перед пятью, а может быть, и шестью важными матчами. Хотелось бы, чтобы "Спартак" провёл эти матчи так, как игру с "Локомотивом". Но ни в коем случае чтобы не было такой игры, как с ЦСКА. У меня не было желания обсуждать тот футбольный ужас, который был в дерби, которое все так ждали. Футболисты показали то, что сложно назвать футболом. Надеюсь, что таких игр у "Спартака" не будет, да и вообще — в российском футболе. Хочется, чтобы "Спартак" закончил чемпионат и кубковые баталии на очень высоком уровне», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице.

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