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    Аленичев рассказал, когда «Спартак» снова будет претендентом на титул в РПЛ

    Футбол Спартак Зенит
    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, в каком случае красно-белые смогут бороться за титул в РПЛ.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Если зенитовские бразильцы летом уйдут в отпуск и не вернутся, у "Спартака" будут большие шансы на чемпионство.

    Хотя все мы "Спартак" знаем: перед сезоном говорим, что в этот раз он точно будет претендовать на титул, проходит не три-четыре тура, когда "Спартак" проводит их хорошо, а 10-15 туров, разговоры меняются — теперь будет бороться только за тройку.

    Конечно, хотелось бы, чтобы такие мысли, в первую очередь, вылетели из головы у футболистов. Перед сезоном надо меньше говорить, что мы будем бороться за первое место, и больше работать.

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    • В прошлом году "Спартак" провалил весну. В этом позже всех вышел из отпуска — сделали какие-то изменения и подумали, что эту весну должны провести на хорошем и стабильном уровне. И что в итоге? Нужно меньше говорить и больше работать», — приводит слова Аленичева «Р-Спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице текущего чемпионата России после 26 матчей.

    В ближайшем матче «Спартак» сыграет первого мая против «Динамо» в рамах Кубка России. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.

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