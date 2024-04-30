Аленичев объяснил, почему Слишкович не станет постоянным тренером «Спартака»

Дмитрий Аленичев Фото: globallookpress.com
«Думаю, даже если "Спартак" четыре матча выиграет, что будет крайне сложно сделать, вряд ли Слишковича сделают главным.
Раз спортивный директор — иностранец, ведутся переговоры с иностранными тренерами.
Что может сделать руководство, так это оставить Слишковича в тренерском штабе команды на следующий сезон», — приводит слова Аленичева «Р-Спорт».
Слишкович стал временным тренером «Спартака» сразу после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также разгромила «Ростов» (5:1) и одержала победу над «Локомотивом» (3:2).
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.