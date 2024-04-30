Аленичев объяснил, почему Слишкович не станет постоянным тренером «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака»считает, что унет шансов стать постоянным тренером красно-белых.

«Думаю, даже если "Спартак" четыре матча выиграет, что будет крайне сложно сделать, вряд ли Слишковича сделают главным.

Раз спортивный директор — иностранец, ведутся переговоры с иностранными тренерами.

Что может сделать руководство, так это оставить Слишковича в тренерском штабе команды на следующий сезон», — приводит слова Аленичева «Р-Спорт».

Слишкович стал временным тренером «Спартака» сразу после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также разгромила «Ростов» (5:1) и одержала победу над «Локомотивом» (3:2).

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.