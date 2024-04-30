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    Аленичев объяснил, почему Слишкович не станет постоянным тренером «Спартака»

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что у Владимира Слишковича нет шансов стать постоянным тренером красно-белых.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Думаю, даже если "Спартак" четыре матча выиграет, что будет крайне сложно сделать, вряд ли Слишковича сделают главным.

    Раз спортивный директор — иностранец, ведутся переговоры с иностранными тренерами.

    Что может сделать руководство, так это оставить Слишковича в тренерском штабе команды на следующий сезон», — приводит слова Аленичева «Р-Спорт».

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    • Слишкович стал временным тренером «Спартака» сразу после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также разгромила «Ростов» (5:1) и одержала победу над «Локомотивом» (3:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.

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