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    Серия А. Чемпион Италии одержал очередную победу

    Итоги 34-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Интер» — чемпион Италии
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    «Интер» — чемпион Италии
    «Интер» одержал первую победу уже в роли чемпиона. «Милан» и «Ювентус» теряют очки, «Болонья» и «Рома» упускают шанс догнать соперников в турнирной таблице. До окончания сезона командам осталось сыграть 4 тура.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 34 тура в турнирной таблице итальянского чемпионат произошли всего два изменения. «Фиорентина» поднялась на 8 место, опередив «Наполи».

    Календарь и таблица Серии А

    Улучшила положение в таблице команда «Фрозиноне», поднявшись на две ступеньки вверх и заняв 16 место. Вниз опустились «Эмполи» и «Удинезе», которые расположились на 17 и 18 строчках соответственно.

    Игра чемпиона

    Чемпион Италии «Интер» одержал новую победу в Серии А. В минувшем туре миланский клуб оказался сильнее «Торино» (2:0). В составе победителей дублем отметился Хакан Чалханоглу, который забил на 56-й и 60-й минутах. Таким образом «Интер» набрал 89 очков.

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    • До окончания чемпионата «нерадзурри» проведут ещё матчи против «Сассуоло» (4 мая), «Фрозиноне» (10 мая), «Лацио» (19 мая) и «Вероны» (26 мая).

    Еврокубки

    На втором месте итальянского чемпионата уверенно идёт «Милан», который набрал 70 баллов. В 34 туре «россонери» разошёл миром с «Ювентусом» (0:0), основным конкурентом в битве за звание вице-чемпиона Серии А.

    «Ювентус» — «Милан»
    globallookpress.com

    К слову, «Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице с активом в 65 пунктов. Лигочемпионскую четвёрку замыкает «Болонья», которая набрала 63 очка после того, как сыграла вничью с «Удинезе» (1:1).

    На пятом месте расположилась «Рома», римский клуб в минувшем туре избежал поражения в поединке с экс-чемпионом Италии — «Наполи» (2:2). Спасительный гол для римлян на 88-й минуте встречи забил Тэмми Абрахам.

    «Наполи» — «Рома»
    globallookpress.com

    В итоге «Рома» заработал 59 очков и сохранила за собой позицию, которая может дать возможность сыграть в Лиге Европы на следующий сезон.

    Отобрать место в еврокубках мечтают «Аталанта» (6 место и 57 очков), «Лацио» (7 место и 55 очков) и «Фиорентина» (8 место и 50 очков). Все три команды добились побед в 34 туре чемпионата Италии.

    Зона вылета

    Серию А по итогам футбольного сезона покинет «Салернитана», которая в нынешнем розыгрыше набрала лишь 15 баллов. Команда в турнирной таблице занимает последнее 20 место.

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    • За выживание продолжают бороться «Удинезе» (18 место и 29 очков) и «Сассуоло» (19 место и 26 очков). От спасительной 17 строчки, которую занимает «Эмполи» аутсайдеры Серии А отстают на 2 и 5 очков соответственно.

    Тур № 35

    Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 3 по 6 мая.

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    Чемпион «Интер» проведет игру на выезде против «Сассуоло»: игра состоится в субботу, 4 мая.

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    В воскресенье, 5 мая «Милан» примет «Дженоа», а «Ювентус» отправится в гости к «Роме».

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