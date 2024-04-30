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    Маттеус: «Бавария» — фаворит в матче с «Реалом»

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    Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», а также высказался о главном тренере «сливочных» Карло Анчелотти.

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    «Карло — не только великий тренер, но и великий футболист. Я играл против него в "Милане". Анчелотти хорошо принимают в Мадриде с его непринуждённой итальянской манерой. Он — отец для профессионалов "Реала", как Юпп Хайнкес был для мюнхенцев несколько лет назад.

    Для меня мюнхенская "Бавария" является фаворитом в предстоящей игре», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

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    30 апреля состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом». Встреча пройдет в Мюнхене (Германия). Игру будет обслуживать бригада рефери Клемана Тюрпена из Франции. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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