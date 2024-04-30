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    Аршавин назвал глупостью идею убрать Семака из «Зенита»

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    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, надо ли увольнять главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака после неудачного выступления команды в последних матчах РПЛ.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Семака надо убирать? Ну, глупости. Нет ли перенасыщения? Во-первых, это надо у тренера спрашивать, но я думаю, что когда ты выигрываешь пять, ты хочешь выиграть шесть. Тем более следующий год столетия.

    Гвардиола тогда тоже должен из "Манчестер Сити" уйти давным-давно, он в один год выиграл все титулы. Уровень — не уровень, но выигрывать неважно где подряд-подряд-подряд всё равно тяжело», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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    • «Зенит» в последних 2-х встречах Премьер-лиги проиграл «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1). Несмотря на это, подопечные Семака сохранили 1-е место в таблице с 50-ю очками в активе. В следующем матче РПЛ «Зенит» сыграет против «Факела» 6-го мая.

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