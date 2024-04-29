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    Де Лигт: Надеюсь, что когда-то вернусь в «Аякс»

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    Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс Де Лигт высказался о потенциально возможном возвращении в «Аякс».

    Маттейс Де Лигт
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    Маттейс Де Лигт

    «Я часто задумывался о том, чтобы вернуться в "Аякс", и надеюсь, что когда-нибудь это произойдёт. Я провёл в его основной команде три года — относительно мало, так как я тогда рассчитывал, что проведу в "Аяксе" чуть больше времени.

    Однако всё сложилось иначе, и, если когда-нибудь мне представится возможность вернуться в "Аякс", я бы очень хотел снова там играть. Но сказать наверняка нельзя», — приводит слова Де Лигта официальный сайт «Аякса».

    В текущем сезоне Маттейс Де Лигт провёл 27 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

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