Де Лигт: Надеюсь, что когда-то вернусь в «Аякс»

Защитник мюнхенскойвысказался о потенциально возможном возвращении в

«Я часто задумывался о том, чтобы вернуться в "Аякс", и надеюсь, что когда-нибудь это произойдёт. Я провёл в его основной команде три года — относительно мало, так как я тогда рассчитывал, что проведу в "Аяксе" чуть больше времени.

Однако всё сложилось иначе, и, если когда-нибудь мне представится возможность вернуться в "Аякс", я бы очень хотел снова там играть. Но сказать наверняка нельзя», — приводит слова Де Лигта официальный сайт «Аякса».

В текущем сезоне Маттейс Де Лигт провёл 27 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.