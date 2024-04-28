«Интер» выиграл у «Торино» в первом матче в статусе чемпиона

Хакан Чалханоглу Фото: globallookpress.com
Игра в Милане завершилась со счетом 2:0 в пользу «Интера».
Оба гола в составе «нерадзурри» забил турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу.
«Торино» с 49-й минуты играл в меньшинстве после удаления полузащитника Адриена Тамеза.
Для «Интера» это был первый матч в статусе чемпиона. Команда Симоне Индзаги выиграла титул за пять туров до финиша.
«Интер» занимает первое место, набрав 89 очков в 34 матчах. «Торино» находится на 10-й строчке — 46 очков.
Футбол. Италия. Серия А
Интер — Торино 2:0
Голы: 1:0 Хакан Чалханоглу (56'), 2:0 Хакан Чалханоглу (пенальти) (60') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Стефан де Врей, Алессандро Бастони (Тажон Бушанан, 71'), Маттео Дармиан, Карлос Аугусто, Николо Барелла (Марко Арнаутович, 72'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 63'), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 63'), Лаутаро Мартинес, Марку Тюрам (Алексис Санчес, 63') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Рикардо Родригес (Адам Масина, 72'), Алессандро Буонджорно, Маттео Ловато, Рауль Белланова, Валентин Лацаро (Мергим Войвода, 63'), Самуэле Риччи, Никола Влашич, Иван Илич, Адриен Тамез, Дуван Сапата (Антонио Санабрия, 63') Удаление: Адриен Тамез (49')