начнут матч в 14:30 в чемпионате Казахстана по футболу, 27.04.2024.

Последний матч: «Атырау» — «Кызыл-Жар» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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