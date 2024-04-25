Вице-президент «Барселоны» заявил, что Хави продолжит работу в клубе

Вице-президентподелился информацией о будущем главного тренера «сине-гранатовых»

«Хави останется, он очень счастлив здесь. Мы никогда не вели переговоров ни с одним другим тренером. А ещё Деку доверяет Хави. Решение подтверждено», — приводит слова Юсте журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что по ходу нынешнего сезона Хави объявил о своем уходе из «Барселоны» летом этого года, но в СМИ начала появляться информация о том, что испанец может остаться в клубе еще как минимум на 1 год.

После 32-х туров «Барселона» занимает 2-е место в таблице Примеры с 70-ю очками в активе. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» вылетели на стадии 1/4 финала, проиграв ПСЖ.