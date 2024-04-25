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    Вице-президент «Барселоны» заявил, что Хави продолжит работу в клубе

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    Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте поделился информацией о будущем главного тренера «сине-гранатовых» Хави.

    Хави
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    Хави

    «Хави останется, он очень счастлив здесь. Мы никогда не вели переговоров ни с одним другим тренером. А ещё Деку доверяет Хави. Решение подтверждено», — приводит слова Юсте журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

    Напомним, что по ходу нынешнего сезона Хави объявил о своем уходе из «Барселоны» летом этого года, но в СМИ начала появляться информация о том, что испанец может остаться в клубе еще как минимум на 1 год.

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