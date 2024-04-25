ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим Канунников«Каждый сам выбирает — быть запасным в топ-клубе или лидером в команде поменьше». Максим Канунников — о карьере, любимом тренере и бесполезности обид
    Все новости спорта

    Хави объяснил, почему передумал уходить из «Барселоны»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал свое решение остаться в команде еще как минимум на сезон.

    Хави
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хави

    В конце февраля после поражения от «Вильярреала» (3:5) Хави заявил, что уйдет из «Барселоны» в конце сезона. Позже сообщалось, что руководство и игроки клуба уговаривали его отказаться от этого решения.

    «Все знают о моих чувствах к этому клубу. Я чувствую доверие со стороны клуба, руководства, а также от моей команды, игроков.

    Этот проект еще не закончен. Нам нужно продолжать упорно работать, делать команду сильнее, и именно по этой причине я изменил свое решение.

    Вчера за пару минут мы поняли, что это было лучшее решение. Я очень благодарен, что могу продолжить работу. Теперь мы стремимся принести стабильность в клуб», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

  • Фабрика звезд. Молодежь «Реала» хочет покинуть Мадрид и это неудивительно
  • Рассказываем о талантливых игроках «Кастильи», которые собираются покинуть мадридский клуб
  • 20/04/2024

    • «Барселона» в этом сезоне не выиграла ни одного трофея. Каталонский клуб занимает второе место в таблице Ла Лиги после 32 туров, отставая от «Реала» уже на 11 очков. В Лиге чемпионов сине-гранатовые проиграли «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей на стадии 1/4 финала.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» окажет сопротивление ЦСКА
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Манчестер Сити» сделает шаг навстречу чемпионству
  • «Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Команда Гончаренко возьмет реванш за вылет из Кубка России
  • «Урал» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.19
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Факел — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ахмат — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Витебск — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры