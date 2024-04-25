Хави объяснил, почему передумал уходить из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал свое решение остаться в команде еще как минимум на сезон.

В конце февраля после поражения от «Вильярреала» (3:5) Хави заявил, что уйдет из «Барселоны» в конце сезона. Позже сообщалось, что руководство и игроки клуба уговаривали его отказаться от этого решения.

«Все знают о моих чувствах к этому клубу. Я чувствую доверие со стороны клуба, руководства, а также от моей команды, игроков.

Этот проект еще не закончен. Нам нужно продолжать упорно работать, делать команду сильнее, и именно по этой причине я изменил свое решение.

Вчера за пару минут мы поняли, что это было лучшее решение. Я очень благодарен, что могу продолжить работу. Теперь мы стремимся принести стабильность в клуб», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» в этом сезоне не выиграла ни одного трофея. Каталонский клуб занимает второе место в таблице Ла Лиги после 32 туров, отставая от «Реала» уже на 11 очков. В Лиге чемпионов сине-гранатовые проиграли «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей на стадии 1/4 финала.