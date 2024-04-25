ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим Канунников«Каждый сам выбирает — быть запасным в топ-клубе или лидером в команде поменьше». Максим Канунников — о карьере, любимом тренере и бесполезности обид
    Все новости спорта

    Источник: Промеса ищут российские судебные приставы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Российские судебные приставы ищут нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

    Квинси Промес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес

    По информации телеграм-канала SHOT, приставы ищут нидерландского футболиста из-за долгов его компании.

    Промес — совладелец фирмы «Посуда онлайн», против которой Федеральная служба судебных приставов ведет два исполнительных производства. Нынешний долг фирмы составляет 165 тысяч рублей.

    У Квинси имеется налоговая задолженность на сумму около 404 тысяч рублей — при этом долг продолжает расти.

    Годовой оклад Промеса в «Спартаке» составляет 3,5 миллиона евро, но на данный момент клуб не выплачивает ему зарплату.

  • Глушаков: Когда Промес выпьет, у него кукуха едет, становится бесстрашным
  • Читайте по теме

    • Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» окажет сопротивление ЦСКА
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Манчестер Сити» сделает шаг навстречу чемпионству
  • «Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Команда Гончаренко возьмет реванш за вылет из Кубка России
  • «Урал» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.19
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Факел — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ахмат — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Витебск — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры