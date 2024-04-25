Источник: Промеса ищут российские судебные приставы

Российские судебные приставы ищут нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

По информации телеграм-канала SHOT, приставы ищут нидерландского футболиста из-за долгов его компании.

Промес — совладелец фирмы «Посуда онлайн», против которой Федеральная служба судебных приставов ведет два исполнительных производства. Нынешний долг фирмы составляет 165 тысяч рублей.

У Квинси имеется налоговая задолженность на сумму около 404 тысяч рублей — при этом долг продолжает расти.

Годовой оклад Промеса в «Спартаке» составляет 3,5 миллиона евро, но на данный момент клуб не выплачивает ему зарплату.

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.