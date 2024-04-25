Лапорта: Хави — ориентир для молодежи «Барсы», я счастлив, что он остается с нами

Президент «Барселоны»высказался о решениипродолжить работу на посту главного тренера каталонской команды.

В конце февраля после поражения от «Вильярреала» (3:5) Хави заявил, что уйдет из «Барселоны» в конце сезона. Позже сообщалось, что руководство и игроки клуба уговаривали его отказаться от этого решения.

«Он несколько раз заявлял о намерении уйти, но вчера он поделился со мной своими пожеланиями в отношении проекта и команды.

У него есть амбиции продолжать побеждать, теперь он более конкурентоспособен. Для улучшения будут сделаны некоторые изменения. После нашей вчерашней встречи нам стало понятно, что это хорошая новость.

Стабильность — это залог успешных проектов, особенно нашего. Хави бесспорно предан "Барселоне", мы смотрим на ситуацию одинаково. Наш тренер всегда думает, как будет лучше для "Барсы".

То, что Хави остается — отличная новость. Наша команда укрепляется, у нас есть очень молодые игроки, и нам нужна эта стабильность. Хави является ориентиром для молодежи. Сегодня я особенно счастлив. Совет директоров единогласно поддержал это решение.

Члены правления всегда прислушивалась к Рафе Юсте, который жил с мыслью, что нужно продолжать работать с Хави. Он пользуется абсолютным доверием правления, спортивного комитета и болельщиков "Барселоны".

Сегодняшняя новость радует нас, потому что мы сохранили стабильность проекта, который, по нашему мнению, от этого только выиграет», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» в этом сезоне не выиграла ни одного трофея. Каталонский клуб занимает второе место в таблице Ла Лиги после 32 туров, отставая от «Реала» уже на 11 очков. В Лиге чемпионов сине-гранатовые проиграли «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей на стадии 1/4 финала.