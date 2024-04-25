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    Газзаев отреагировал на обвинение ЦСКА в подкупе арбитров

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал слова экс-наставника «Осера» Ги Ру, который ранее заявил, что московский клуб подкупил арбитров в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/2005.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    ЦСКА выиграл у «Осера» по сумме двух матчей с общим счетом 4:2. На своем поле «армейцы» разгромили команду Ги Ру со счетом 4:0.

    «Что опять началось-то? Макрон каждый день что-то негативное говорит о России, мы должны реагировать на его сумасбродные неадекватные реплики что ли?

    Что касается слов бывшего главного тренера "Осера", то это бред сивой кобылы! В таком возрасте (Ги Ру сейчас 85 лет — прим.) такие вещи могут и присниться...

    По-моему, все все видели. ЦСКА все решил на футбольном поле, в честной борьбе и заслуженно стал в 2005 году обладателем кубка УЕФА. Может быть, завтра бывший тренер "Спортинга" тоже заявит, что мы купили судей в финале? О каком подкупе судей сейчас вещает тренер "Осера"? 20 лет прошло! А где он раньше-то был? И почему этот бред публикуется сейчас?

    У меня есть предположение. Россию хотят вновь поддеть, унизить в преддверии Олимпиады в Париже. Тут явно замешана политика. Но, по-моему, тренер "Осера" этими словам только унизил сам себя, выглядит нелепо. Это просто очередной фейк.

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    • Молчать 20 лет и сейчас попытаться сотрясти воздух. Просто смешно! Он хотел зацепить Россию, ЦСКА? Вам сами-то не кажется его обвинения нелепыми? Сейчас все что угодно можно говорить. Каждый день несут полнейший бред на Западе.

    Где он был, когда мы их обыграли 4:0? Почему промолчал и тогда, и после ответной встречи?! Перестаньте обращать внимание на эти гадости. Политика в чистом виде. Примешали сюда спорт уже. Уже не знают, к чему прикопаться в преддверии Олимпиады», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, ЦСКА стал победителем Кубка УЕФА в 2005 году. В финале команда Газзаева выиграла у лиссабонского «Спортинга».

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