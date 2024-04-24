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    Мбаппе готов отказаться от привычного места на поле ради «Реала»

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    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе будет играть в мадридском «Реале» на позиции центрального нападающего, сообщает Footmercato.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По данным источника, привыкший к игре на фланге атаки Мбаппе с радостью возьмёт на себя роль центрального форварда в команде Карло Анчелотти. Француз готов к тому, что ему придётся изменить стиль игры, а также понимает, что выступления на острие атаки повысят его шансы выиграть «Золотую бутсу» и «Золотой мяч».

    Килиан выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

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    В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 42 матчах во всех турнирах, записав в свой актив 41 гол и девять результативных передач.

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