Мбаппе готов отказаться от привычного места на поле ради «Реала»

Форвард «ПСЖ»будет играть в мадридском «Реале» на позиции центрального нападающего, сообщает Footmercato

По данным источника, привыкший к игре на фланге атаки Мбаппе с радостью возьмёт на себя роль центрального форварда в команде Карло Анчелотти. Француз готов к тому, что ему придётся изменить стиль игры, а также понимает, что выступления на острие атаки повысят его шансы выиграть «Золотую бутсу» и «Золотой мяч».

Килиан выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

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В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 42 матчах во всех турнирах, записав в свой актив 41 гол и девять результативных передач.