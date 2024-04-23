Стала известна символическая сборная 28-го тура Первой лиги

Сайт Первой лиги опубликовал символическую сборную 28-го тура.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Руденко («Химки») Фото: fckhimki.com

Наибольшее представительство в ней получили игроки «Химок» и «КАМАЗа», у них по два футболиста.

Также там есть игроки «Нефтехимика», «Акрона», «Волгаря», «СКА-Хабаровск», «Родины», махачкалинского «Динамо» и «Сокола».

Символическая сборная 28-го тура Первой лиги:

Вратарь: Петр Косаревский («Сокол»).

Полевые игроки: Ориньо («Родина»), Владимир Ковачевич («Динамо» Мх), Антон Полюткин, Валентин Пальцев (оба — «КАМАЗ»), Илья Петров («СКА-Хабаровск»), Вячеслав Кротов («Волгарь»), Илья Берковский, Александр Руденко (оба — «Химки»), Андрес Понсе («Акрон»), Султан Джамилов («Нефтехимик»).

Тренерский штаб: «СКА-Хабаровск»;

12-й игрок: «Торпедо».

Календарь и таблица ФНЛ

После 27 матчей лидирует «Динамо» Махачкала с 50 очками. Следом идет «Акрон» (49).