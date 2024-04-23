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    Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля
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    Стала известна символическая сборная 28-го тура Первой лиги

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    Сайт Первой лиги опубликовал символическую сборную 28-го тура.

    Александр Руденко («Химки»)
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    Александр Руденко («Химки»)

    Наибольшее представительство в ней получили игроки «Химок» и «КАМАЗа», у них по два футболиста.

    Также там есть игроки «Нефтехимика», «Акрона», «Волгаря», «СКА-Хабаровск», «Родины», махачкалинского «Динамо» и «Сокола».

    Символическая сборная 28-го тура Первой лиги:

    Вратарь: Петр Косаревский («Сокол»).

    Полевые игроки: Ориньо («Родина»), Владимир Ковачевич («Динамо» Мх), Антон Полюткин, Валентин Пальцев (оба — «КАМАЗ»), Илья Петров («СКА-Хабаровск»), Вячеслав Кротов («Волгарь»), Илья Берковский, Александр Руденко (оба — «Химки»), Андрес Понсе («Акрон»), Султан Джамилов («Нефтехимик»).

    Тренерский штаб: «СКА-Хабаровск»;

    12-й игрок: «Торпедо».

    Календарь и таблица ФНЛ

    После 27 матчей лидирует «Динамо» Махачкала с 50 очками. Следом идет «Акрон» (49).

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