Стала известна символическая сборная 28-го тура Первой лиги

Александр Руденко («Химки») Фото: fckhimki.com
Наибольшее представительство в ней получили игроки «Химок» и «КАМАЗа», у них по два футболиста.
Также там есть игроки «Нефтехимика», «Акрона», «Волгаря», «СКА-Хабаровск», «Родины», махачкалинского «Динамо» и «Сокола».
Символическая сборная 28-го тура Первой лиги:
Вратарь: Петр Косаревский («Сокол»).
Полевые игроки: Ориньо («Родина»), Владимир Ковачевич («Динамо» Мх), Антон Полюткин, Валентин Пальцев (оба — «КАМАЗ»), Илья Петров («СКА-Хабаровск»), Вячеслав Кротов («Волгарь»), Илья Берковский, Александр Руденко (оба — «Химки»), Андрес Понсе («Акрон»), Султан Джамилов («Нефтехимик»).
Тренерский штаб: «СКА-Хабаровск»;
12-й игрок: «Торпедо».
После 27 матчей лидирует «Динамо» Махачкала с 50 очками. Следом идет «Акрон» (49).