Куртуа о сроках восстановления: Лунин играет очень хорошо, поэтому спешить некуда

Голкиперответил на вопрос о сроках восстановления после разрыва мениска.

«Я делаю всё для того, чтобы вернуться. Лунин играет очень хорошо, поэтому спешить некуда», — приводит слова Куртуа El Golazo de Gol.

В нынешнем сезоне бельгийский голкипер получил несколько поврежний. В самом начале чемпионата Куртуа получил травму крестообразной связки, а сразу после восстановления голкипер заработал разрыва мениска.

Основной голкипер «Реала» в нынешнем сезоне — Андрей Лунин. Украинский голкипер провел 20 матчей за «сливочных» в Примере и пропустил 13 голов.