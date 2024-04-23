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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Челси». Онлайн
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    Куртуа о сроках восстановления: Лунин играет очень хорошо, поэтому спешить некуда

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    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос о сроках восстановления после разрыва мениска.

    Тибо Куртуа — голкипер «Реала»
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    Тибо Куртуа — голкипер «Реала»

    «Я делаю всё для того, чтобы вернуться. Лунин играет очень хорошо, поэтому спешить некуда», — приводит слова Куртуа El Golazo de Gol.

    В нынешнем сезоне бельгийский голкипер получил несколько поврежний. В самом начале чемпионата Куртуа получил травму крестообразной связки, а сразу после восстановления голкипер заработал разрыва мениска.

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    • Основной голкипер «Реала» в нынешнем сезоне — Андрей Лунин. Украинский голкипер провел 20 матчей за «сливочных» в Примере и пропустил 13 голов.

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