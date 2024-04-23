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    Челтнем Таун — Питерборо Юнайтед: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.04.2024 в 21:45 начнется матч в английской Первой Лиге Челтнем Таун — Питерборо Юнайтед

    Футбол Футбол Англии
    В 21:45 23.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Челтнем Таун — Питерборо Юнайтед в английской Первой Лиге.

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    Последний матч: «Питерборо Юнайтед» — «Челтнем Таун» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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