Деограсия: Я расстроен, так как мы поняли, что с такой игрой можно было рассчитывать минимум на ничью

Главный тренервысказался о матче против(0:1).

«Я очень доволен тем, как сегодня сыграла команда. Мы создавали очень много моментов у ворот соперника. Сейчас я немного расстроен, так как мы поняли, что с такой игрой можно было рассчитывать минимум на ничью. Мы выполнили наш план.

Хоть у них и был выше процент владения мячом, но опасных моментов не создавалось. Клаудиньо забил хороший гол, но его было тяжело избежать. Да, можно было сыграть ближе и не дать пробить. По плану в первом тайме нам нужно было выдержать натиск соперника.

Замена Переса и Веры? Переса мы заменили из‑за желтой карточки в первом тайме. Что касается Веры, мы посмотрели на то, как развивалась игра и решили провести замену.

Наше давление и обязанность — набирать очки в каждом матче. Понимали, что можно было вырывать ничью. Будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Деограсию «Матч ТВ».

«Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в РПЛ. «Оренбург» с 26 пунктами остается 12-м в турнирной таблице.