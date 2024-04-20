«Райо Вальекано» — «Осасуна»: счет матча 2:1, обзор голов

одолел(2:1) в матче 32-го тура испанской Примеры.

В составе гостей единственный гол забил Мой Гомес на 29-й минуте.

«Райо Вальекано» сумел перевернуть игру во 2-м тайме. Голы записали на свой счет Пеп Чаварриа на 80-й минуте и Иси Паласон на 84-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Осасуна 2:1 Голы: 0:1 Мойсес Гомес (30'), 1:1 Пеп Чаварриа (80'), 2:1 Иси Паласон (85') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Абдул Мумин, Флорьян Лежён, Пеп Чаварриа, Оскар Валентин (Пате Сисс, 46'), Унаи Лопес (Радамель Фалькао, 74'), Хорхе де Фрутос (Бебе, 74'), Иси Паласон, Серхио Камельо (Рауль Де Томас, 60'), Оскар Трехо (Мигель Крешпу да Силва, 82') Осасуна: Серхио Эррера, Хуан Крус (Хоан Мохика, 82'), Хорхе Эррандо, Давид Гарсия (Алехандро Катена, 19'), Хесус Аресо, Рауль Гарсия, Рубен Пенья, Мойсес Гомес (Asier Osambela, 82'), Рубен Гарсия, Икер Муньос (Лукас Торро, 68'), Пабло Ибаньес (Хон Монкайола, 68') Предупреждения: Оскар Валентин (45'), Икер Муньос (49'), Пате Сисс (51'), Иси Паласон (87'), Унаи Лопес (90 + 4')

После этого матча «Райо Вальекано» занимает 14-е место в таблице Примеры с 34 очками в активе. «Осасуна» — на 11-й позиции (39 баллов).