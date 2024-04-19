Бывший клуб Слуцкого вылетел из Высшей лиги

Леонид Слуцкий Фото: globallookpress.com
Основной причиной такого решения стали систематические нарушения лицензионных требований и составление неправильных отчетов.
«Витесс» решил не обжаловать приговор лицензионного комитета. В конце концов, клуб хочет сосредоточиться на сохранении лицензии. Подобная апелляция этому не поспособствует«, — сказано в сообщении "Витесса".
После лишения очков у команды стало — 1 очко в таблице Эредивизи (Высшая лига Нидерландов).
Напомним, с 2019 по 2020 год "Витесс" тренировал российский специалист Леонид Слуцкий.