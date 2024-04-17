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    Семин: Педро талантлив, но в его возрасте уже играют в «Барселоне» и «Реале»

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру нападающего «Зенита» Педро.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Конечно, сразу видно, что парень талантлив. Тут вопросов нет. "Зенит", считаю, со многими новичками угадал. Да, приобретения, конечно, дорогостоящие. Однако они в будущем окупятся. Стратегия питерцев себя оправдывает. Они в этом плане молодцы. Привозят в наш чемпионат таких ярких исполнителей, как тот же Педро. Парень делает разницу, делает результат. А вот прогнозировать его будущее сложно. Многие молодые начинают мощно, а потом пропадают... Ничего удивительного в том, что Педро показывает такой футбол в 18 лет, нет.

    Вообще-то в его возрасте есть люди, которые выступают и в более топовых командах. Например, Гави в "Барселоне", Беллингем в "Реале" играет уже несколько лет. А у нас говорят, что если футболисту 21 год, он еще молод. Как так?

    В 21 уже нужно показывать зрелый футбол, выходить на ведущие роли в своей команде. Посмотрите, сколько таких ребят выступают в Англии, в Испании. А в России им по-прежнему выдают авансы. Повторюсь, Педро — добротное приобретение. А превзойдет ли он Кварацхелию? Только время покажет», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

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