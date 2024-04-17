Мбаппе ответил, передумал ли он покидать «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ», который летом должен перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента, ответил на вопрос, изменит ли победа над «Барселоной» его решение о трансфере.

«Нет, нет», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации СМИ, 25-летний футболист подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано на пять лет.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и девятью результативными передачами.

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Контракт Мбаппе с французским клубом действует до июня 2024 года.