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    Мбаппе ответил, передумал ли он покидать «ПСЖ»

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    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который летом должен перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента, ответил на вопрос, изменит ли победа над «Барселоной» его решение о трансфере.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Нет, нет», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

    По информации СМИ, 25-летний футболист подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано на пять лет.

    Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и девятью результативными передачами.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Контракт Мбаппе с французским клубом действует до июня 2024 года.

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