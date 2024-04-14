Пиоли: Мы перепробовали абсолютно все, забили три гола, создали еще много моментов

Главный тренервысказался о матче против(3:3).

«Была ужасная потеря концентрации при пропущенном голе, но неправда, что мы недостаточно смело работали с мячом. Мы перепробовали абсолютно все, забили три гола, создали еще много моментов. Думаю, никто бы не жаловался, если бы мы забили пять или шесть раз.

У меня не было сомнений в командном духе, в характере. Теперь наша цель — успешно завершить сезон, занять второе место. Также у нас впереди четвертьфинал Лиги Европы и матчи против "Интера" и "Ювентуса". В следующих играх нужны намного более высокие уровни игры, концентрации и мастерства, чем сегодня.

Леау нужно научиться справляться с давлением и ожиданиями, потому что вполне естественно ожидать большего от более талантливого и умелого футболиста. Но как комплименты порой чрезмерны, так и критика.

Нам нужно играть так, как мы умеем, и этого может быть достаточно для победы над "Ромой". Не думаю, что потребуется что-то экстраординарное.

Сегодня я видел ошибки, но с отношением к делу все было в порядке, я бы не сказал, что какие-то проблемы нас отвлекали.

Очевидно, "Интер" станет чемпионом, но мы сделаем все, чтобы выиграть дерби. Это нужно для того, чтобы порадовать фанатов, обеспечить себе второе место. И это само по себе престижно», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

Таким образом, позиции команд остались прежними: «Милан» (69 очков) — второй, «Сассуоло» (26) — девятнадцатый.