Артета: В любой лиге после такой победной серии, как у нас, команда опережала бы конкурентов на 6-8 очков

Главный тренервысказался о борьбе за чемпионство в АПЛ после поражения от(0:2).

«У нас есть лучшая возможность отреагировать в среду в матче с "Баварией". Команда должна проявить себя. Если хочешь побеждать, должен преодолевать такие трудности.

Учитывая то, какие у нас были матчи, это было неизбежно. Теперь вопрос в том, как мы отреагируем. Вот это — в наших руках.

Мы не можем контролировать "Манчестер Сити". В любой другой лиге мира после такой победной серии, как у нас, команда опережала бы конкурентов на 6 или 8 очков. Но здесь все иначе. И в этом и заключается вызов», — цитирует Артету BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице и отстает на два очка от лидирующего «Манчестер Сити».