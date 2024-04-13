Слуцкий высказался о шансах «Шанхай Шэньхуа» выиграть чемпионат Китая

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа»высказался об успешном старте команды в чемпионате Китая.

«Шанхай Шэньхуа» занимает первое место в таблице после пять туров, в которых набрал максимальное количество очков.

«У нас нет времени праздновать что-либо, календарь очень плотный, мы сосредоточены на следующих матчах.

Говорить о борьбе за титул, когда сыграно всего пять матчей в чемпионате, на мой взгляд, слишком рано. Мы гораздо больше думаем о том, как провести следующую тренировку эффективно.

Я только рад такому широкому выбору в полузащите. Многие наши запасные отлично усиливают игру. Если бы и в обороне была такая же конкуренция, я был бы еще счастливее. В целом у нас очень много классных игроков, претендующих на место в старте», — приводит слова Слуцкого Sports.