ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак Гогниев«Лично мне с Ивичем скучно не было!». Спартак Гогниев — о «Химках», журналистах, уверенности в себе и планах поиграть против Симеоне
    Все новости спорта

    Гогниев: В основу современного европейского футбола легли советские методики

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки
    Экс-главный тренер «Химок» Спартак Гогниев сравнил подготовку европейских и советских футболистов и нашел много общего.

    Спартак Гогниев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Спартак Гогниев

    «Все идёт из детского футбола. Например, мои дети, когда начинали играть в футбол, шли в школу, после тренировались полтора часа, вечером уроки и спать. Вот и вся футбольная нагрузка. В Европе другой подход.

    Дети учатся в академиях, куда принимают уже с 8 лет. Там к каждому индивидуальный подход: свой график, меню (необходимые продукты определяются по группе крови), как минимум две тренировки в день и, кроме того, обязательная учеба. Только на выходные ребята приезжают домой. В общем, научный подход.

    А в России пока нет такой практики. Так что надо выстраивать систему. Но, это не говорит о том, что пока можно забить на эту историю и перестать развиваться. Подтянуть свой уровень в плане физики реально в любом возрасте. Было бы желание и конкуренция.

    Каждый раз на тренировках ты должен доставать из себя весь свой потенциал, весь свой резерв. Тренировки должны быть на смену скоростей, силовые и чтобы без лишнего травматизма. Поэтому надо разбираться кому, когда и как давать их в недельном цикле» — полностью интервью со Спартаком Гогниевым можно посмотреть по ссылке.

    Спартак Гогниев в качестве игрока выступал за «Динамо», ЦСКА, «Аланию», «Кубань», «Урал», «Краснодар» и многие другие клубы. Как тренер известен по работе с «Аланией» и «Химками».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лестер» удержит лидирующую позицию
  • «Плимут» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Магнитка» завершит серию в Екатеринбурге?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Гости не проиграют в Севилье
  • «Бетис» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бохум — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры