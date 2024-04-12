Гогниев: В основу современного европейского футбола легли советские методики

Экс-главный тренер «Химок»сравнил подготовку европейских и советских футболистов и нашел много общего.

«Все идёт из детского футбола. Например, мои дети, когда начинали играть в футбол, шли в школу, после тренировались полтора часа, вечером уроки и спать. Вот и вся футбольная нагрузка. В Европе другой подход.

Дети учатся в академиях, куда принимают уже с 8 лет. Там к каждому индивидуальный подход: свой график, меню (необходимые продукты определяются по группе крови), как минимум две тренировки в день и, кроме того, обязательная учеба. Только на выходные ребята приезжают домой. В общем, научный подход.

А в России пока нет такой практики. Так что надо выстраивать систему. Но, это не говорит о том, что пока можно забить на эту историю и перестать развиваться. Подтянуть свой уровень в плане физики реально в любом возрасте. Было бы желание и конкуренция.

Каждый раз на тренировках ты должен доставать из себя весь свой потенциал, весь свой резерв. Тренировки должны быть на смену скоростей, силовые и чтобы без лишнего травматизма. Поэтому надо разбираться кому, когда и как давать их в недельном цикле» — полностью интервью со Спартаком Гогниевым можно посмотреть по ссылке.

Спартак Гогниев в качестве игрока выступал за «Динамо», ЦСКА, «Аланию», «Кубань», «Урал», «Краснодар» и многие другие клубы. Как тренер известен по работе с «Аланией» и «Химками».