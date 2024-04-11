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    Семак: Игроки «Зенита» понимают важность матча с «Краснодаром»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» в РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Встречаются команды, которые находятся на первом и втором местах — турнирное положение и уровень команд позволяет надеяться на хорошую и качественную игру между клубами. Это добавляет ажиотажа. Будем надеяться, что получится очень интересный футбол.

    Матч действительно важный, игроки сами это прекрасно понимают. Дополнительно акцентировать внимание не нужно. Конечно, эта игра очень важна, но важность этого матча не отменяет важности других. Впереди у нас восемь игр в чемпионате, за победу в каждой дается три очка.

    Сложно предсказать, как сложится игра. Матч в Петербурге получился очень закрытым за исключением последних двадцати минут, когда соперник немного устал, а мы немного прибавили, сыграли более активно. У нас были хорошие моменты, чтобы победить. До этого был очень сложный матч без большого количества явных голевых моментов — достаточно неинтенсивный и неяркий.

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    • Мы всегда стараемся играть в интересный и красивый футбол, но многое зависит от того, как действует соперник», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 13 апреля, начало — в 17:00 мск.

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