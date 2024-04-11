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    Куман оценил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов

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    Бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о шансах на победу в Лиге чемпионов.

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    «Конечно, у них есть шансы, они в четвертьфинале. Если они пройдут дальше, то сыграют с "Атлетико" или "Дортмундом", а это не "Реал" или "Сити". В таком случае у них будет шанс дойти до финала. В этом и заключается прелесть футбола: все меняется за два дня.

    Будет еще одна игра, один результат... Футбол — очень странная вещь. Если они проиграют на следующей неделе, в прессе появятся другие заголовки. Это лишь следующий шаг, не более того», — цитирует Кумана Marca.

    Напомним, что «Барселона» выиграла у «ПСЖ» (3:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

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