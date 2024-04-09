начнут матч в 22:00 в 1/4 финала Лиги чемпионов, 09.04.2024.

Последний матч: «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Реал Мадрид»).

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