Луис Энрике: При мне «Барселона» олицетворяла свой фирменный стиль

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
«Без сомнения, при мне. Посмотрите на данные по владению мячом, на высокое давление, на выигранные трофеи. Есть те, кто оценивает такую информацию по-другому, но… Это цифры, это не то, что подлежит обсуждению», — приводит слова Энрике Relеvo в социальной сети.
Календарь и таблица испанской Примеры
Луис Энрике тренировал «Барселону» с 2014 по 2017 год. При нем команда становилась чемпионом Испании, выигрывала Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Хави тренирует каталонцев с 2021 года.