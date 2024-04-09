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    Луис Энрике: При мне «Барселона» олицетворяла свой фирменный стиль

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    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, под чьим руководством его или Хави, «Барселона» лучше всего соответствовала фирменному стилю.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Без сомнения, при мне. Посмотрите на данные по владению мячом, на высокое давление, на выигранные трофеи. Есть те, кто оценивает такую информацию по-другому, но… Это цифры, это не то, что подлежит обсуждению», — приводит слова Энрике Relеvo в социальной сети.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Луис Энрике тренировал «Барселону» с 2014 по 2017 год. При нем команда становилась чемпионом Испании, выигрывала Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Хави тренирует каталонцев с 2021 года.

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