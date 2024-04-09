Луис Энрике: При мне «Барселона» олицетворяла свой фирменный стиль

Главный тренер «ПСЖ»ответил на вопрос, под чьим руководством его или Хави, «Барселона» лучше всего соответствовала фирменному стилю.

«Без сомнения, при мне. Посмотрите на данные по владению мячом, на высокое давление, на выигранные трофеи. Есть те, кто оценивает такую информацию по-другому, но… Это цифры, это не то, что подлежит обсуждению», — приводит слова Энрике Relеvo в социальной сети.

Календарь и таблица испанской Примеры

Луис Энрике тренировал «Барселону» с 2014 по 2017 год. При нем команда становилась чемпионом Испании, выигрывала Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Хави тренирует каталонцев с 2021 года.