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    Рюдигер о предстоящем матче с «Ман Сити»: Жду противостояния с Холанном

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    Защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался о предстоящей встрече против «Манчестер Сити» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    «Я действительно жду противостояния с Холанном. Он отличный нападающий. Это те матчи, о которых ты всегда мечтал, и быть частью этого невероятно», — приводит слова Рюдигера Madrid Universal.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 9-го апреля в Мадриде. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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