Рюдигер о предстоящем матче с «Ман Сити»: Жду противостояния с Холанном

Защитниквысказался о предстоящей встрече противв рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Я действительно жду противостояния с Холанном. Он отличный нападающий. Это те матчи, о которых ты всегда мечтал, и быть частью этого невероятно», — приводит слова Рюдигера Madrid Universal.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 9-го апреля в Мадриде. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

В нынешнем сезоне Рюдигер провел 7 матчей за «Реал» в Лиге чемпионов и отметился одной результативной передачей.