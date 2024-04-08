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    Дьяков: Лещук помог Абаскалю остаться в «Спартаке»

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    Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о победе «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ с «бело-голубыми» (2:1).

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Понятно, что Лещук привёз два мяча, но ошибаются все. Если нападающий не забил супермомент, то такое забудут через минуту. А ошибки бедного Лещука ещё всю неделю будут парафинить.

    Да, грубые две ошибки, но что поделать? Я думаю, что все футболисты и тренерский штаб должны подбодрить Лещука. Нельзя, чтобы он убивался слишком долго из-за этого, потому что он всё равно игрок "Динамо".

    Не знаю, будет ли в дальнейшем Личка ставить его в основу и рассчитывать на него. Это футбол. То, что Лещук помог Абаскалю остаться в "Спартаке" — очевидно. Я думал, что в перерыве у Абаскаля был куплен билет в один конец, но Лещук отменил бронь полёта и решил, что Абаскалю надо остаться» — сказал Дьяков Чемпионату.

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