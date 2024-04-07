Зидан: Игра Беллингема превзошла любые ожидания

Бывший футболист и главный тренер мадридского «Реала»признался, что находится под впечатлением от игры полузащитника «Королевского клуба»

«Джуд просто невероятный игрок. Мы могли представить себе, на что он способен, однако его игра превзошла любые ожидания.

Надеюсь, вместе с "Реалом" он выиграет как можно больше трофеев», — приводит слова Зидана Téléfoot.

Беллингем перешел в «Реал» летом 2023 года из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего англичанина в 180 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провел в чемпионате Испании 23 матча, забил 16 мячей и сделал четыре результативные передачи.