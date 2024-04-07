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    Зидан: Игра Беллингема превзошла любые ожидания

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    Бывший футболист и главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что находится под впечатлением от игры полузащитника «Королевского клуба» Джуда Беллингема.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    «Джуд просто невероятный игрок. Мы могли представить себе, на что он способен, однако его игра превзошла любые ожидания.

    Надеюсь, вместе с "Реалом" он выиграет как можно больше трофеев», — приводит слова Зидана Téléfoot.

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    • Беллингем перешел в «Реал» летом 2023 года из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего англичанина в 180 миллионов евро.

    В текущем сезоне Беллингем провел в чемпионате Испании 23 матча, забил 16 мячей и сделал четыре результативные передачи.

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