Зидан: Игра Беллингема превзошла любые ожидания

Зинедин Зидан Фото: globallookpress.com
«Джуд просто невероятный игрок. Мы могли представить себе, на что он способен, однако его игра превзошла любые ожидания.
Надеюсь, вместе с "Реалом" он выиграет как можно больше трофеев», — приводит слова Зидана Téléfoot.
Беллингем перешел в «Реал» летом 2023 года из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего англичанина в 180 миллионов евро.
В текущем сезоне Беллингем провел в чемпионате Испании 23 матча, забил 16 мячей и сделал четыре результативные передачи.