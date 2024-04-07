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    Несколько топ-клубов Европы хотят назначить Тьяго Мотту на пост главного тренера

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    Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта может сменить клубную прописку. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Тьяго Мотта
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    Тьяго Мотта

    Стало известно, что боссы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» заинтересованы в подписании Тьяго Мотты после окончания нынешнего сезона. Сам специалист еще не принял решение по поводу своего будущего.

    Отмечается, что Эрик тен Хаг может покинуть «Манчестер Юнайтед» на фоне неудачных результатов команды, а Массимилиано Аллегри будет уволен из «Ювентуса», если команда не попадет в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

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