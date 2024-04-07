Несколько топ-клубов Европы хотят назначить Тьяго Мотту на пост главного тренера

Главный тренерможет сменить клубную прописку. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport

Стало известно, что боссы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» заинтересованы в подписании Тьяго Мотты после окончания нынешнего сезона. Сам специалист еще не принял решение по поводу своего будущего.

Отмечается, что Эрик тен Хаг может покинуть «Манчестер Юнайтед» на фоне неудачных результатов команды, а Массимилиано Аллегри будет уволен из «Ювентуса», если команда не попадет в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

После 31-го тура в Серии А «Болонья» занимает 4-е место в таблице с 58-ю очками в активе, отставая от 3-й позиции на 1 балл.