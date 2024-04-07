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    Адиев: Нам нужно много работать, чтобы выйти на свой уровень

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    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал матч против «Локомотива» (0:2).

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «Мы были в этой игре несостоятельны, поражение более чем заслуженно. Соперник превосходил нас, был быстрее и мобильнее. Нам нужно много работать, чтобы выйти на свой уровень.

    Эмоции по горячим следам — не лучший советник. Есть сегодняшняя ночь и еще сутки. К послезавтра нужно выстроить план относительно ведения игры и кадров, которые есть под рукой. Нам нужно организоваться и принять правильные решения», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

    Таким образом, «Локомотив» смог набрать 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 20 пунктов и 12-я строчка.

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