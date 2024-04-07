Адиев: Нам нужно много работать, чтобы выйти на свой уровень

Главный тренерпрокомментировал матч против(0:2).

«Мы были в этой игре несостоятельны, поражение более чем заслуженно. Соперник превосходил нас, был быстрее и мобильнее. Нам нужно много работать, чтобы выйти на свой уровень.

Эмоции по горячим следам — не лучший советник. Есть сегодняшняя ночь и еще сутки. К послезавтра нужно выстроить план относительно ведения игры и кадров, которые есть под рукой. Нам нужно организоваться и принять правильные решения», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

Таким образом, «Локомотив» смог набрать 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 20 пунктов и 12-я строчка.