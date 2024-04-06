Семин: Результат матча «Динамо» — «Спартак» невозможно предсказать, но преимущество у хозяев

Известный российский тренервысказался о предстоящем матче

«Матчи между "Динамо" и "Спартаком" — это важные традиции советского и российского футбола. Эти игры вызывают повышенный интерес и собирают большое количество людей. Думаю, будет громадное количество зрителей наблюдать за этой игрой по телевизору.

Что касается непосредственно матча, то встречи динамовцев и спартаковцев всегда бывают очень бескомпромиссными и напряжёнными. На сегодняшний день, на мой взгляд, "Динамо" имеет преимущество перед соперником. Заключается оно в более стабильной игре. Плюс их козырь — атака и хороший контроль мяча. "Спартак" же — это команда эмоций, у них тоже есть свои козыри. Спартаковцев предсказать, по‑моему, очень сложно. Результат здесь тоже невозможно предсказать. Но больше преимуществ, думаю, у "Динамо". Они выглядят более организованными», — цитирует Семина «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Спартак» начнется 7 апреля в Москве на «ВТБ Арене» в 19:30 мск.

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, с 38 очками в 21 матче. «Спартак» идет шестым с 32 очками.