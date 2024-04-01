Изидор: Очень важно обыграть «Спартак»

Вильсон Изидор Фото: globallookpress.com
«Лично я воспринимаю каждый матч как финал. Мне не важно, какой это турнир или же это просто товарищеская игра — нам всегда нужно побеждать. Я хочу выигрывать все матчи, поэтому для меня нет никакой разницы между этими турнирами.
Очень важно обыграть "Спартак". Мы должны показать, что являемся лучшей командой России», — приводит слова Изидора пресс-служба «Зенита».
Первая игра между командами состоится в Москве 3 апреля.
В текущем сезоне Изидор принял участие в 15 матчах «Зенита» и забил 2 гола.