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    Изидор: Очень важно обыграть «Спартак»

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    Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор поделился ожиданиями от первого матча со «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    «Лично я воспринимаю каждый матч как финал. Мне не важно, какой это турнир или же это просто товарищеская игра — нам всегда нужно побеждать. Я хочу выигрывать все матчи, поэтому для меня нет никакой разницы между этими турнирами.

    Очень важно обыграть "Спартак". Мы должны показать, что являемся лучшей командой России», — приводит слова Изидора пресс-служба «Зенита».

    Первая игра между командами состоится в Москве 3 апреля.

    В текущем сезоне Изидор принял участие в 15 матчах «Зенита» и забил 2 гола.

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