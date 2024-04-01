Александр Гришин: Акинфеев легко отыграет еще года три

Бывший тренер молодежного состава ЦСКА и молодежной сборной Россииуверен, что вратарь «армейцев»спокойно проведет еще несколько лет на высоком уровне.

«Игорь Акинфеев в матче с "Сочи" подтвердил свой класс. Многие говорят, что ему пора на пенсию. Не пора! Он лучший игрок ЦСКА и лучший вратарь нашего чемпионата! Сейчас сюда еще добавили Сафонова и Песьякова, они тоже неплохо играют.

Акинфеев выручает практически в каждом матче, значит, с такой игрой он спокойно может поиграть еще три года в нашем чемпионате», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Сейчас Игорю Акинфееву 37 лет, он сыграл за команду 758 матчей. В основном составе он дебютировал в 2003 году.