Семак о травме Фернандеса: В ближайшее время уже станет известен диагноз

Главный тренеррассказал о состоянии защитника команды, который получил травму в товарищеском матче против(0:1).

«Как его состояние? Он чувствует себя лучше, проходит обследование. Думаю, в ближайшее время уже станет известен диагноз и мы поймем, насколько он выбыл. Будем надеяться, что ничего страшного нет», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В эти минуты «Зенит» играет против «Крыльев Советов» в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги. На 23-й минуте команда из Санкт-Петербурга сравняла счет — 1:1.

В нынешнем сезоне Фернандес провел 13 матчей за «Зенит» и не отметился результативными действиями.