1-й таймКрылья Советов — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Крылья Советов» — «Зенит».«Крылья Советов» — «Зенит». Онлайн
  • 13:56
    • Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч Серии А с «Наполи»
    Все новости спорта

    Семак о травме Фернандеса: В ближайшее время уже станет известен диагноз

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника команды Марио Фернандеса, который получил травму в товарищеском матче против «Црвены Звезды» (0:1).

    Марио Фернандес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марио Фернандес

    «Как его состояние? Он чувствует себя лучше, проходит обследование. Думаю, в ближайшее время уже станет известен диагноз и мы поймем, насколько он выбыл. Будем надеяться, что ничего страшного нет», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

    В эти минуты «Зенит» играет против «Крыльев Советов» в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги. На 23-й минуте команда из Санкт-Петербурга сравняла счет — 1:1.

  • «Крылья Советов» — «Зенит». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит»
  • Сегодня

    • В нынешнем сезоне Фернандес провел 13 матчей за «Зенит» и не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» всухую обыграет «Крылья Советов»?!
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Справится ли ЦСКА с аутсайдером РПЛ?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Спартак» и «Магнитка» вновь сыграют результативно?
  • «Спартак» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.35
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барселона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Коллинз — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры