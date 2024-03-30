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    «Крылья Советов» — «Зенит».«Крылья Советов» — «Зенит». Онлайн
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    Личка: Голкиперы «Баварии», «Ливерпуля» и «Ман Сити» тоже ошибаются

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об ошибке голкипера команды Игоря Лещука в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Лещук играл слишком рискованно? Уже сказал им что, например, Нойер, вратари "Ливерпуля", "Манчестер Сити" тоже ошибаются, им забивают голы. Шунин, Кудравец, Лещук знают, что может случится такая ошибка. С "Ростовом" такая и произошла. Я не буду штрафовать. Это жизнь, футбол.

    Понятно, мы сделаем разбор, анализ, можно ли было решить ситуацию чуть-чуть по-другому. Но это футбол, в этом нет вины (Лещука), что мы проиграли. В игре больше индивидуальных ошибок. Может случиться одна такая, но ты можешь развернуть игру благодаря хорошему выступлению, — сказал Личка в интервью СЭ.

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    • После этого матча "Динамо" занимает 3-е место в таблице российской Премьер-лиги с 38-ю очками в активе. В следующем матче "бело-голубые" сыграют против "СКА-Хабаровска" 2-го апреля в рамках Кубка России.

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