Киммих — о поражении от «Боруссии»: Казалось, игра для нас ничего не значит

Хавбек «Баварии»высказался о неудачи своего клуба в игре 30-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (0:2).

«Я удивляюсь, как мы можем показывать такие результаты в подобной игре. Это совершенно необъяснимо для меня, это совершенно непонятно. Во втором тайме у вас было ощущение, что на кону ничего не стоит. Это было похоже на товарищескую игру.

Мы, игроки, должны пойти домой и задаться вопросом. Если мы будем так играть, то на следующей неделе нам будет сложно с "Хайденхаймом" и, конечно, в Лиге чемпионов», — цитирует Киммиха Bayern & Germany.

Сейчас «Бавария» идет на втором месте с 60 очками. «Боруссия» (53) на две строчки ниже.