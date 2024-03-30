начнут матч в 20:30 в немецкой Бундеслиге, 30.03.2024.

Последний матч: «Боруссия Д» — «Бавария» 0:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 5.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Бавария»).

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