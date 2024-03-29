начнут матч в 18:00 в Первой Лиге Англии, 29.03.2024.

Последний матч: «Карлайл Юнайтед» — «Питерборо Юнайтед» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Питерборо Юнайтед»).

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