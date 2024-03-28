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    Агент Дэвиса ответил на вопрос о будущем футболиста в «Баварии»

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    Агент Альфонсо Дэвиса Ник Хуосе высказался о будущем защитника в «Баварии».

    Альфонсо Дэвис
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    Альфонсо Дэвис

    «Нападки на Альфонсо несправедливы. Год назад мы были близки к соглашению. Затем сменилось руководство клуба, и мы ничего не слышали в течение семи месяцев, хотя в это время я пытался сам связаться с клубом. А теперь нам предъявили ультиматум, и мы должны ответить в течение двух недель, потому что клуб находится под давлением, и потребовалось много времени, чтобы перестроить руководство? Это несправедливо.

    Это очень важный контракт в карьере Альфонсо, и мы должны принять решение, не зная, кто будет тренером в следующем сезоне и как будет выглядеть команда. Поэтому мы считаем несправедливым отвечать на ультиматум и решим, как действовать дальше, в конце сезона, когда будет больше ясности», — приводит слова Хуосе Bild.

    Действующее соглашение канадца с «Баварией» рассчитано до июня 2025 года.

    Transfermarkt оценивает стоимость Дэвиса в 70 миллионов евро.

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