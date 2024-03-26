В 18:00 26.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав азиатской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу.

Последний матч: «Иран» — «Туркменистан» 5:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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